عراقي يرمي زوجته من مركبة تسير بسرعة عالية

توفيت امرأة في محافظة ذي قار، جنوبي العراق، متأثرة بإصابة تعرضت لها إثر قيام زوجها برميها من مركبة خلال سيرها بسرعة كبيرة.

وقال مصدر أمني، إن "رجلاً من مواليد عام 1967، قام برمي زوجته من سيارته وهي تسير بسرعة كبيرة في قضاء قلعة سكر قبل ثمانية أيام، مما أسفر عن حدوث كسور في جسدها ورضوض ونزيف حاد، وتم نقلها إلى المستشفى".

وأضاف، أن "الزوجة طلبت الشكوى ضد زوجها قبل أن تفارق الحياة أمس السبت متأثرة بإصابتها".

وأشار المصدر إلى أن "الشرطة فتحت تحقيقها لمعرفة ملابسات الحادث، وأصدر قاضي التحقيق أمر قبض وتحر ضد المتهم، وتم اعتقاله وإيداعه في التوقيف تمهيداً لعرضه أمام المحكمة المختصة".

وتكثر في العراق حالات العنف الأسري التي ازدادت مع بدء إجراءات الحجر المنزل بسبب فيروس كورونا.

وانتشرت في الأشهر الأخيرة أعمال عنف أسري كبيرة، مثل القتل والحرق والتعنيف الجسدي، في ظل مساعي نشطاء في المجتمع المدني لدفع مجلس النواب لإقرار قانون مناهضة العنف الأسري.

المصدر: "السومرية" + RT