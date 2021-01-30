بسبب ركنة "توك توك".. إطلاق نار وحرب شوارع في صعيد مصر

نشرت وسائل إعلام مصرية، مقطع فيديو لمشاجرة، في محافظة أسيوط بالصعيد، وأفادت بأن سبب هذه المشاجرة يعود إلى ركنة "توك توك".

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وأشارت وسائل الإعلام المصرية، إلى أن مشادة كلامية بين أصحاب مخبز "فينو" من قرية النخيلة، وأصحاب ورشة صيانة لـ"التكاتك" من قرية باقور، تحولت إلى "حرب شوارع" في مدينة أبوتيج، بسبب وقوف وانتظار "التكاتك" أمام المخبز، مما جعلها تتطور لمعركة قبلية باسم القريتين، فيما تمكن الأمن من ضبط طرفي المشاجرة.

وكانت أجهزة أمن أسيوط قد تلقت بلاغا من أهالي مدينة أبوتيج، يفيد بإطلاق أعيرة نارية في مشاجرة أمام مساكن البحرية، أمام مطعم عباد الرحمن، وتوجهت قوة من مباحث قسم شرطة أبوتيج إلى مكان الحادثة، وتمكنت من السيطرة على المشاجرة وضبط طرفيها.

المصدر: RT