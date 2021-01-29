مصر.. وفاة 3 فنانين في يوم واحد

غيب الموت اليوم الجمعة، 3 شخصيات من الوسط الفني في مصر أبرزهم محمد الصغير خبير التجميل ووالد زوجة الفنان أحمد السقا.

كما أعلن الفنان منير مكرم عضو نقابة المهن التمثيلية وفاة الفنان أشرف صالح، داعيا له بالرحمة والمغفرة، ولم يكشف تفاصيل الجنازة وتشييع الجثمان، والعزاء.

ونعى الفنان المصري أحمد صيام الفنان محمود عبد الغفار، الذي توفي فجر الجمعة.

ونشر أحمد صيام عبر حسابه الشخصي على "فيسبوك" تدوينة قال فيها: "البقاء والدوام لله توفي منذ لحظات الفنان والأخ العزيز محمود عبد الغفار أحد رموز مسرح الطليعة اللهم ارحمه واغفر له وأدخله فسيح جناتك".

المصدر: اليوم السابع