مصر.. محاكمة الفنانة رانيا يوسف في قضية جديدة

حددت نيابة وسط القاهرة الكلية في مصر اليوم الثلاثاء جلسة الـ21 من فبراير المقبل للنظر في دعوى مقامة ضد الفنانة رانيا يوسف بشأن تصريحاتها حول الحجاب.

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وأقام الدعوى المحامي أشرف فرحات المسؤول عن حملة "تطهير المجتمع" طالب فيها بمحاكمة "يوسف" بتهمة ازدراء الدين الإسلامي والفعل الفاضح.

وكان المحامي أشرف ناجي تقدم ببلاغ ضد رانيا يوسف، مشيرا في دعواه، أنه في أحد اللقاءات التليفزيونية ظهرت المبلغ ضدها في حوار تليفزيوني مع المذيع نزار الفارس، في برنامج "مع الفارس" والذي أذيع عبر شاشة قناة الرشيد تحدثت فيها عن "مؤخرتها" بالإضافة لاستهجانها ارتداء الحجاب.

وكانت نيابة جنح قصر النيل قد حددت أيضا يوم الـ21 من فبراير المقبل لعقد أولى جلسات محاكمة الفنانة رانيا يوسف، بتهمة "ارتكابها جريمة الفعل العلني الفاضح والإفساد وازدراء الأديان ونشر بيانات كاذبة".

المصدر: مصراوي