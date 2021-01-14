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مصر.. محاكمة الفنانة رانيا يوسف بتهمة ارتكابها "جريمة الفعل العلني الفاضح"

مجتمع

مصر.. محاكمة الفنانة رانيا يوسف بتهمة ارتكابها
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حددت نيابة جنح قصر النيل الـ21 من فبراير المقبل لعقد أولى جلسات محاكمة الفنانة رانيا يوسف، بتهمة "ارتكابها جريمة الفعل العلني الفاضح والإفساد وازدراء الأديان ونشر بيانات كاذبة".

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وكان قد تقدم المحامي المصري أشرف ناجي ببلاغ ضد رانيا يوسف، مشيرا في دعواه أنه في إحدى اللقاءات التليفزيونية ظهرت المبلغ ضدها في حوار تليفزيوني مع المذيع نزار الفارس، وتحدثت عن بروز مؤخرتها.

واعتادت الفنانة المصرية رانيا يوسف على إثارة الجدل خلال الآونة الأخيرة، حيث ظهرت في لقاءات تلفيزيونية تتحدث بشكل غير لائق.

وشن عدد كبير من نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي هجوما حادا على الفنانة المصرية، بعدما قالت عن مؤخرتها "أما بنعمة ربك فحدث".

المصدر: اليوم السابع

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