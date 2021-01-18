النرويج.. سيدة تعثر على خطاب أرسل قبل 16 عاما داخل قنينة زجاجية

عثرت سيدة من سكان مدينة مولي النرويجية على رسالة داخل قنينة زجاجية تم إرسالها قبل 16 عاما.

وذكرت صحيفة "شتلاند تايمز"، أن "هيلين هونديد (24 عاما) عثرت على الرسالة أثناء تجولها على الشاطئ بحثا عن مكان للتخييم وإشعال النار".

وأضافت: "عندما فتحت هونديد الزجاجة وجدت رسالة منذ 16 عاما أرسلها بيتر وسوزان هنري من نونسبرو في جزر شيتلاند في اسكتلندا".

وذكرت الصحيفة، أن "الزوجين أبحرا على متن يخت وعادا إلى المنزل بعد 10 أيام من الإبحار بالقرب من جزيرة أنست، حيث طلبا ممن يعثر على الزجاجة الاتصال بهما".

من جهتها، قالت هونديد: "لقد كنت متحمسة جدا. لم أجد أبدا رسالة في زجاجة من قبل وكان عمر هذه الرسالة 16 عاما".

وأشارت إلى أنها كتبت للزوجين على عنوان البريد الإلكتروني في الرسالة، ووجدت أنه "لم يعد قيد الاستخدام"، ثم نشرت صورة للرسالة على "فيسبوك".

وتمكنت من الاتصال بالمرسلين في غضون ساعة، حيث أشارت إلى أن المرسلين فوجئا بالعثور على رسالتها بعد سنوات عديدة.

وأعربت هونديد عن أملها في زيارة الزوجين عندما ينتهي وباء الفيروس التاجي.

المصدر: " صحيفة شتلاند تايمز"