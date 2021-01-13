استطلاع رأي يكشف عن أحلام الروس وسعيهم لتحقيقها

أجرى المركز الروسي لدراسة الرأي العام (فتسيوم) استطلاع رأي المواطنين بشأن أولوياتهم وأمنياتهم وأحلامهم.

وأظهر استطلاع الرأي أن غالبية الروس يحلمون بإنشاء منزل جديد وتحقيق السفر السعيد.

وتمنى الروس في معظم الأحيان أن يكونوا أصحاء ويربوا أطفالهم سعداء. كما تمنوا أن يتحسن مستواهم المعيشي.

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ويعتبر 55% من المشاركين في استطلاع الرأي أن أمنياتهم ستتحقق. ويعتقد معظمهم أن أكثر أمنية واقعية بالنسبة إليهم هي العائلة السعيدة والأطفال السعداء. ونسبة من حققوها أو يعتبرونها ممكنة قد ارتفعت إلى 90% بحسب المشاركين في استطلاع الرأي.

وقال 9% من الروس إن حلمهم المنشود هو الصحة الشخصية وصحة ذويهم. ويحلم 8% بتحسين مساكنهم.

ويحلم 5% من الروس في تحقيق السفر السعيد. كما يحلم 4% بتحسين ظروفهم المعيشية ورفاهية أطفالهم وأحفادهم.

وجاء في تقرير نشره مركز دراسة الرأي العام أن 55% من المواطنين الروس يعتبرون أن حلمهم واقعي وسيحاولون تحقيقه خلال عامين أو 3 أعوام قادمة. ويعتبر 15% من المشاركين في استطلاع الرأي أن حلمهم سيتحقق بعد 3 – 5 أعوام. أما 30% منهم فلم يفكروا في ذلك حتى الآن.

المصدر: كومسومولسكايا برافدا