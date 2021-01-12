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الأمم المتحدة: الروس ينظرون إلى المستقبل بتفاؤل

مجتمع

الأمم المتحدة: الروس ينظرون إلى المستقبل بتفاؤل
Sputnik Vitaly Ankov
صورة أرشيفية
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أظهر استطلاع الرأي الذي أجرته منظمة الأمم المتحدة في مختلف بلدان العالم أن 46% من الروس ينظرون إلى المستقبل نظرة متفائلة معتقدين أنهم سيعيشون بحلول عام 2045 أفضل من الآن.

فيما تم تسجيل موقف أقل تفاؤلا وأكثر تشاؤما لدى 29% من الروس. أما 25% من المواطنين الروس فيعتبرون أن الأوضاع لن تتغير جذريا، مقارنة بما هو عليه الآن.

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وأظهر استطلاع الرأي كذلك أن غالبية الروس يتمنون أن تطرأ تغيرات إيجابية على المجالات الكثيرة من حياتهم في ربع القرن القادم. وبالدرجة الأولى في مجال الصحة والبيئة وحقوق الإنسان. وتضمنت قائمة الأولويات الروسية التعليم المقبول والحصول على فرص جديدة للعمل وانخفاض عدد النزاعات في العالم.

وقالت وكالة "تاس" الروسية إن غالبية سكان الاتحاد السوفيتي السابق يتخذون موقفا مماثلا. وبينها بيلاروس وجورجيا وأوكرانيا وكازاخستان حيث من المعتقد أن الأوضاع ستتحسن في الـ25 عاما القادمة.

أما مواطنو الولايات المتحدة فينظرون إلى المستقبل نظرة متشائمة، حيث يخشى 47% منهم من تدهور ظروف المعيشة. أما بعض البلدان الأوروبية فازداد فيها المؤشر المذكور. وعلى سبيل المثال فإن 61% من الفرنسيين يتخذون موقفا متشائما من المستقبل وتتصدر حماية البيئة قائمة أولوياتهم.

المصدر: كومسومولسكايا برافدا

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