استطلاع الرأي: أطباء الفيروسات ورجال الطوارئ هم أبطال عام 2020

أجرى الخبراء في المركز الروسي لدراسة الرأي العام استطلاع رأي المواطنين الروس بشأن أبطال العام المنصرم.

وقال 13% من المشاركين في استطلاع الرأي إن الشخص الذي يستحق لقب بطل عام 2020 يجب أن يكون صادقا وعادلا. ويرى 8% من المشاركين أنه يجب أن يكون نشيطا وذا قدرة على المبادرة والتواصل مع الآخرين.

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وهناك فئة من المشاركين تشكل 8% أيضا ترى أنه يجب أن يكون شجاعا وجريئا وقويا.

فيما يرى 55% من المشاركين في الاستطلاع أن الأطباء هم أبطال عام 2020. ويرى 31% من المشاركين أن الأبطال هم رجال الطوارئ الذين ينقذون البشر. أما 22% فيعتبرون أن علماء الفيروسات الذين يضعون لقاحات هم أبطال العام المنصرم.

ويعتبر 44% من الروس أن المضاربين الذين يرفعون أسعار الأدوية ويشكلون نقصها الاصطناعي هم على عكس الأبطال. بالإضافة إلى المقلقين الذين يصورون الوضع أسوأ مما هو عليه (30 %).

وإلى جانبهم، حسب 30% من المشاركين، السياسيون الذين ينتقدون الاجراءات ضد "كوفيد – 19" لرفع شعبيتهم والذين يرفضون خطورة "كوفيد – 19" والمسؤولون الذين لا يتخذون إجراءات ضد انتشار "كوفيد – 19".

المصدر: كومسومولسكايا برافدا