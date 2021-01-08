فيديو تنمر على شاب من ذوي الاحتياجات الخاصة يثير غضبا في مصر!

ألقت الأجهزة الأمنية المصرية بمديرية الدقهلية القبض على 5 أشخاص تنمروا على شاب من ذوي الاحتياجات الخاصة، بمدينة دكرنس في محافظة الدقهلية.

ويأتي ذلك بعد رصد المتابعة الأمنية بمديرية الأمن، تداول فيديوهات على مواقع التواصل الاجتماعي، يظهر فيها أشخاص يتنمرون على شاب بربط حبل حول رقبته وسحبه وإنزاله من "توك توك" وربطه في عمود إنارة، مع استمرار التهكم عليه.

ومن خلال الفحص، تبين أن المُعتدى عليه يدعى محمد إبراهيم (24 سنة)، وشهرته بكار مقيم بدكرنس، كما تم تحديد هوية المتنمرين وضبطهم.

وبمواجهتهم اعترفوا بارتكاب الواقعة بقصد السخرية من المجنى عليه، وجار عرض الحادث على النيابة.

المصدر: RT