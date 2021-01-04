فيديو لقطريين فرحين بفتح الحدود مع السعودية (فيديو)

نشرت صحيفة "المجلس" الكويتية الرسمية مقطع فيديو قصيرا يظهر فيه قطريون وهم يعبرون عن فرحتهم بقرار فتح الحدود مع السعودية.

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وفي وقت سابق، أعلن وزير الخارجية الكويتي الشيخ أحمد الناصر أنه تم الاتفاق على فتح الأجواء والحدود البرية والبحرية بين السعودية وقطر اعتبارا من مساء اليوم.

وأعلن الشيخ أحمد الناصر أن أمير الكويت الشيخ نواف الأحمد أجرى اتصالا بأمير قطر الشيخ تميم بن حمد وولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان، وتم التأكيد خلال الاتصال على لم الشمل والبدء بصفحة مشرقة.

المصدر: المجلس+وكالات