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اشتهر خلال حرب يوليو.. وفاة أحد أبرز وجوه الإعلام في لبنان

مجتمع

اشتهر خلال حرب يوليو.. وفاة أحد أبرز وجوه الإعلام في لبنان
وسائل إعلام لبنانية
الإعلامي اللبناني علي مسمار
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توفي اليوم الاثنين الإعلامي اللبناني علي مسمار بعد صراع طويل مع مرض السرطان.

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ونعت "قناة المنار"، التابعة لـ"حزب الله" الإعلامي الذي عمل فيها على مدى سنوات طويلة، وقالت إن "المسمار "صاحب مسيرة مهنية مليئة بالعطاءات وكانت له بصماته المتميزة في العديد من المحطات التي واجهتها القناة خصوصا خلال عدوان تموز 2006 وقد رافق المجاهدين بصوته وإطلالته على مدى أكثر من عقدين من الزمن، وقدم نموذجا إعلاميا مقاوما اعتز به كل من شاهده وعرفه".

المصدر: المنار

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