خبير يشرح سبب اكتئاب العيد

أوضح البروفيسور ألكسندر تخوستوف رئيس قسم علم النفس في جامعة موسكو الحكومية أن الاكتئاب الذي يعقب العيد، سببه رسم المرء توقعات كبيرة غير مبررة كان يأمل بتحقيقها قبل العيد.

وأضاف: "عادة ما تنتهي الإثارة المفرطة التي تسبق عيد رأس السنة بالركود. ترى المرء يستعد ويتوقع الكثير ثم يستمتع بالعيد ويهدأ. ويستيقظ في صباح اليوم التالي ليدرك أنه لم يتغير الكثير في حياته".

وتابع: "يجب على الإنسان أن يفهم أن هذا العام ليس الأخير وأنه ستكون هناك سنوات قادمة أخرى وبالتالي ستكون هناك فرص أخرى لتحقيق الخطط والتوقعات".

وكشف عن طريقة للتخلص من الركود العاطفي، حيث قال: "من الضروري إكمال الأمور المتراكمة خلال الإجازات وقضاء الوقت مع العائلة والعناية بالصحة".

المصدر: لينتا رو