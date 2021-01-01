 
مباشر

خبير يشرح سبب اكتئاب العيد

مجتمع

خبير يشرح سبب اكتئاب العيد
Sputnik
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/ph97

أوضح البروفيسور ألكسندر تخوستوف رئيس قسم علم النفس في جامعة موسكو الحكومية أن الاكتئاب الذي يعقب العيد، سببه رسم المرء توقعات كبيرة غير مبررة كان يأمل بتحقيقها قبل العيد.

وأضاف: "عادة ما تنتهي الإثارة المفرطة التي تسبق عيد رأس السنة بالركود. ترى المرء يستعد ويتوقع الكثير ثم يستمتع بالعيد ويهدأ. ويستيقظ في صباح اليوم التالي ليدرك أنه لم يتغير الكثير في حياته".

وتابع: "يجب على الإنسان أن يفهم أن هذا العام ليس الأخير وأنه ستكون هناك سنوات قادمة أخرى وبالتالي ستكون هناك فرص أخرى لتحقيق الخطط والتوقعات".

وكشف عن طريقة للتخلص من الركود العاطفي، حيث قال: "من الضروري إكمال الأمور المتراكمة خلال الإجازات وقضاء الوقت مع العائلة والعناية بالصحة".

المصدر: لينتا رو

العناوين

الأكثر قراءة

 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2021 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا