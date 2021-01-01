روسيا تحظر تداول "غاز الضحك"

حظرت روسيا اعتبارا من اليوم بيع وتداول وترويج أوكسيد النيتروز المعروف بـ"غاز الضحك" المخدر، وذلك بموجب قانون وقعه الرئيس فلاديمير بوتين وتبناه المشرعون الشهر الماضي.

ونشر القانون على البوابة الرسمية للمعلومات القانونية، حيث ورد فيه: "يحظر إنتاج أوكسيد النيتروز وتداوله والترويج لاستخدامه لأغراض غير طبية وصناعية وتقنية".

وبحسب وزارة الصحة الروسية، فإن "الاستخدام غير المنضبط للغاز من قبل الشخص يمكن أن يتسبب له بأضرار فادحة تصيب الدورة الدموية والجهاز التنفسي، وقد يؤدي إلى الوفاة.

وأشارت الوزارة إلى أنه "من غير المقبول عدم إدراج "غاز الضحك" في قائمة العقاقير المخدرة، حيث يتم استخدامه بنشاط في الطب كوسيلة للتخدير بالاستنشاق، وفي الصناعة".

المصدر: "إنترفاكس"