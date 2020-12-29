مصر.. العثور على جثث أم وطفليها مذبوحين بمدينة شبرا الخيمة

قال شهود عيان إن عاملين عثرا على شقيقتهما وطفليها مذبوحين داخل منزل الأسرة، في محطة هاميس بمدينة شبرا الخيمة، وتجمع عدد من أهالي المنطقة هناك وجرى إبلاغ الشرطة بالحادث.

وأفاد شهود العيان، بأن المجني عليها مطلقة وكانت تعيش في منزل أسرتها بعد طلاقها بصحبة طفليها.

وأوضح أحد الشهود لصحيفة "الوطن" المصرية أن المجني عليها كانت داخل المنزل بصحبة طفليها، أحدهما رضيع والآخر لا يتجاوز عمره الـ 3 سنوات، وأن والديها متوفيان، بينما تعيش هي في منزل الأسرة برفقة شقيقيها، اللذين ينفقان عليها، وهما اللذان اكتشفا الحادث واستغاثا بالجيران.

المصدر: صحيفة "الوطن" المصرية