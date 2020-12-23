السلطات الأردنية تتحرك بعد الاعتداء على مقبرة الرصيفة (فيديو)
Reuters
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قام مجهولون بالاعتداء على مقبرة الرصيفة القديمة في محافظة الزرقاء الأردنية، بعد جرف القبور بواسطة جرافة لفتح شارع وسط المقبرة أمس الثلاثاء.
وكشف مصدر أمني لجريدة "الغد" الأردنية أنه ألقي القبض على سائق الجرافة وبرفقته أحد الأشخاص ليتم تحويلهم للجهات المعنية للوقوف على جميع ملابسات الحادثة.
من جهته قال رئيس بلدية الرصيفة أسامة حيمور لـ "الغد"، إنه تم تحريك دعوى قضائية ضد المتسببين بجرف القبور لدى الجهات المعنية، مؤكدا أنه لن يتم السكوت عن الحادثة، لما أثرت بمشاعر أهالي المتوفين بعد جرف قبور الموتى في الشارع العام.
المصدر: صحيفة "الغد" الأردنية