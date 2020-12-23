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عملا بفتوى دينية.. سودانية تبيع أرضها وتتصدق بثمنها

مجتمع

عملا بفتوى دينية.. سودانية تبيع أرضها وتتصدق بثمنها
AFP
الأراضي الزراعية في السودان - أرشيف
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استجابت سيدة سودانية لفتوى دينية تتعلق بقطعة أرض لها في الخرطوم حامت الشبهات حول طريقة الحصول عليها وامتلاكها، فباعتها وتصدقت بثمنها على الفقراء.

وقال الداعية السوداني محمد هاشم الحكيم: "استفتتني امرأة محترمة في قطعة أرض شكت في حرمتها وطريقة امتلاكها".

وأضاف: "قررت السيدة أن تتحلل من قطعة الأرض بمبلغ 4 ملايين ونص المليون جنيه، لشكها في حرمتها بسبب معلومة مغلوطة".

وتابع: "حولت لي جزءا من المبلغ لأوزعه على الفقراء صدقة".

وأشار إلى أن السودانية ستقوم بتوزيع المبلغ المتبقي بمعرفتها على أشخاص يستحقون الصدقة.

المصدر: "صحيفة السوداني"

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