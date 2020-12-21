اسطنبول.. التحقيق مع مليونير ومعارض إيراني قاد سيارة شرطة تركية

حققت السلطات التركية مع المليونير الإيراني ونجم منصات التواصل الاجتماعي، ميلاد حاتمي، بعد نشر صور له وهو يقود سيارة شرطة تركية ويقوم بجولة في شوارع اسطنبول.

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وتم إيقاف ضابط الشرطة المناوب في قسم شرطة منطقة "كاغيتهانه"، ورفعت دعوى قضائية وإدارية ضده، إثر البدء بالتحقيق مع حاتمي.

ونشر حاتمي فيديو وهو يقود سيارة شرطة بتاريخ 17 من ديسمبر الجاري، وقام بجولة في شوارع اسطنبول وقت الحظر المفروض بسبب فيروس كورونا، وأطلق صفارة الإنذار.

İranlı Milad Hatemi, Lamborghini’de Karpuz satarken gündeme gelmişti. Dün gece sokağa çıkma yasağında Polis Otosuyla çakarları çalıştırarak, Devletin aracını oyuncağa çeviren ve İstanbul’un sahibi benim diyen bir zihniyet bu cesareti nereden alıyor!!!@EmniyetGM@suleymansoylupic.twitter.com/m5XcZ0nTJL — Adem Taşkaya 𐰓𐱅 (@Adem__Taskaya) December 17, 2020

وكان حاتمي قد أثار الجدل في وقت سابق، بعد نشره فيديو وهو يبيع البطيخ في أحد شوارع اسطنبول بـ5 ليرات تركية، مستخدما سيارة "لامبورجيني" فارهة جدا.

ولفتت صحيفة "زمان" التركية إلى أن حاتمي الذي يقيم في أنطاليا منذ سنوات، فر من إيران بسبب آرائه السياسية، وانتقل للعيش في تركيا مع زوجته وابنته، وأصبح ظاهرة بسبب مقاطع الفيديو التي ينشرها عبر حسابه على "إنستغرام"، ويستعرض فيها منازله، وسياراته الفارهة.

المصدر: "زمان"