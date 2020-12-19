رحلة لمدة أسبوع.. ملياردير روسي يؤجر يخته الفاخر

قرر الملياردير الروسي، أوليغ تينكوف، تأجير يخته العملاق "لا داتشا"، الذي يبلغ طوله 77 مترا، وتم تصنيعه في هولندا، حسبما أورد موقع VTimes الإلكتروني الإخباري، اليوم السبت.

ويتوقع أن ينطلق اليخت، في أبريل 2021، في رحلته التجارية الأولى بمحاذاة سواحل شبه جزيرة كامتشاتكا وجزر الكوريل، لتنتهي في يوليو المقبل. ويضم اليخت 12 مقعدا، أما تكلفة الأسبوع الواحد من السفر على متنه فتشكل مليون يورو.

ويشمل برنامج الرحلة أيضا التزلج على سفوح فوهات البراكين في أماكن لم تشهد هذا النوع من النشاط.

ومن المخطط أن ينطلق "لا داشتا"، أواخر العام المقبل، إلى سواحل القارة القطبية الجنوبية. يذكر أن غلاف اليخت المتين يسمح له بالإبحار بين الجليد، إضافة إلى أن على متنه مروحيتان وغواصة وسفينتان مساعدتان، ودراجات مائية.

ويواصل تينكوف في الوقت الحالي علاجه من سرطان الدم، وهو يعاني من مضاعفات العملية، فيما يقول محاميه، أليكس بيلين، إن فرص شفائه تقدر بـ 30-50%.

كما تطالب الولايات المتحدة بتسليم تينكوف في إطار قضية إخفاء عائدات وتهرب من دفع الضرائب.

ومع أن صاحب المليارات يدعي أنه لا يحتاج إلى أموال إضافية من أجل حل مشاكله، إلا أنه باع، الأسبوع الماضي، حزمة أسهم لشركة TCS Group، وهي نواة مصرفه "تينكوف بنك"، بمبلغ قدره 325 مليون دولار. وكشف رجل الأعمال عن خططه لتخصيص هذا المبلغ لفتح صندوق خيري وتسوية بعض المشكلات القانونية.

المصدر: Lenta.ru