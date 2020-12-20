"سفاح تويتر" يطالب بتأخير إعدامه حتى يتزوج من "فتاة عادية"

طالب الياباني تاكاهيرو شيراشي المعروف بـ"سفاح تويتر" والمحكوم بالإعدام، بتأخير إعدامه حتى يتسنى له الزواج من "فتاة عادية".

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ونقلت صحيفة "ديلي ميل" عن شيراشي قوله إنه لن يطعن في الحكم الصادر بحقه، غير أنه أبدى رغبته في أن تؤجل المحكمة تنفيذ إعدامه "حتى يقابل فتاة عادية يتزوجها وتكون شريكته في السجن".

يذكر أنه حكم في طوكيو يوم الثلاثاء بالإعدام على شيراشي البالغ من العمر 30 عاما، لقتله 8 نساء ورجلا سنة 2017 وتقطيعه جثثهم وإخفائها في بيته في زاما بمنطقة كاناغاوا.

وطغت على المحاكمة الخلافات حول إمكانية قتل شيراشي ضحاياه برضاهم، بعد نشرهم منشورات انتحارية المضمون على مواقع التواصل الاجتماعي، وخاصة "تويتر"، غير أن التشريح أظهر أنهم قاوموا أثناء خنقهم ولم يكونوا يرغبون في الموت.

المصدر: "ديلي ميل"