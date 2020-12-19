البرلمان السويسري يصادق على قانون زواج المثليين

صادق مجلسا البرلمان السويسري يوم الجمعة على مشروع قانون لتشريع "الزواج للجميع"، ما سيمكن ممثلي LGBT من عقد الزواج رسميا.

وكانت سويسرا قد أصدرت قانونا حول الزواج المدني في عام 2013، كان يسمح لمثليي الجنس بإقامة شراكات فيما بينهم، لكنها لم تعتبر "زواجا".

ومع المصادقة على القانون الجديد سيكون بإمكان المثليين عقد الزواج بكل ما يترتب عليه من الأمور القانونية وحقوق المتزوجين.

ورحب فرع منظمة "العفو الدولية" في سويسرا بالمصادقة على القانون، قائلا إنه "انتصار تاريخي لمجتمع LGBTIQ".

من جهته، أعلن حزب "الاتحاد الديمقراطي الفدرالي" المحسوب على التيار المحافظ، الذي عارض مشروع القانون، أنه سيبادر إلى تنظيم استفتاء عام بشأن زواج المثليين في محاولة لإلغاء القانون الجديد.

المصدر: "فرانس برس"