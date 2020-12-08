محمد رمضان يعلن عن إطلاق أغنية جديدة بعد أزمته الأخيرة

أعلن الفنان المصري محمد رمضان إطلاق أغنية جديدة اليوم الثلاثاء، وذلك بعد عودته إلى مصر منذ يومين قادما من الإمارات.

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وقال رمضان عبر حسابه على "فيسبوك": "أخيرا أغنية إعلان اتصالات أنا التوب كاملة انهاردة الساعة 6 بتوقيت القاهرة بإذن الله على قناتي الرسمية على يوتيوب".

وكان الفنان المصري محمد رمضان قد نشر فيديو لحظة وصوله إلى مصر الجمعة الماضية، بعد أزمته الأخيرة بسبب صورته مع مشاهير إسرائيل في الإمارات.

المصدر: RT