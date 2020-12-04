محمد رمضان ينشر فيديو للحظة وصوله لمصر بعد أزمته الأخيرة وطريقة استقباله

نشر الفنان المصري محمد رمضان فيديو لحظة وصوله إلى مصر، اليوم الجمعة، بعد أزمته الأخيرة بسبب صورته مع مشاهير إسرائيل في الإمارات.

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وأرفق محمد رمضان الفيديو بأغنية عن عودته لمصر، بالإضافة إلى استقباله في أرض المطار من قبل عدد من المتابعين له من عمال المطار.

وكانت اللجنة الطارئة للنقابات الفنية المصرية الثلاث قد أعلنت، إيقاف محمد رمضان عن العمل لحين انتهاء التحقيق في واقعة تصويره مع مشاهير إسرائيل في دبي.

المصدر: RT