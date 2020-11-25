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إسرائيل ترد على الغضب المصري من صورة محمد رمضان (فيديو)

أخبار العالم العربي

إسرائيل ترد على الغضب المصري من صورة محمد رمضان (فيديو)
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نشرت وزارة الخارجية الإسرائيلية فيديو على صفحتها بالعربية، حول الضجة التي أثيرت خلال الأيام الماضية بشأن صورة الفنان محمد رمضان مع مشاهير إسرائيل في دبي.

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الإعلامي الإماراتي ناشر صورة محمد رمضان مع مشاهير إسرائيل يقدم توضيحا
الإعلامي الإماراتي ناشر صورة محمد رمضان مع مشاهير إسرائيل يقدم توضيحا

وكتبت الصفحة على الفيديو: "هل الصورة المشتركة لمحمد رمضان والفنان الاسرائيلي تثير القلق أو الخوف لديكم؟ انتوا خايفين من ايه؟ احنا في سنة 2020. فوقوا. اصحوا. ايه النوم في العسل دا؟".

وكانت اللجنة الطارئة للنقابات الفنية المصرية الثلاث قد أعلنت في اجتماعها أمس الاثنين، إيقاف محمد رمضان عن العمل لحين انتهاء التحقيق في واقعة تصويره مع مشاهير إسرائيل في دبي.

المصدر: وسائل إعلام مصرية

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