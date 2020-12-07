مصر.. رجل يرمي الأموال على المارة من شرفة منزله (فيديو)

تداول العديد من رواد مواقع التواصل الاجتماعي بمصر مقطع فيديو يوثق لحظة إلقاء أحد المواطنين أموالا من شرفة منزله على المارة، فيما تجمع عدد من الأشخاص أسفل المبنى لالتقاط الأموال.

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وأظهرت لقطات فيديو، أحد الأشخاص، الذي أفاد رواد مواقع التواصل الاجتماعي بأنه "مهندس بترول"، يقف في شرفة شقته ويلقي على المارة بعض الأموال، حيث احتشد الكثيرون أسفل منزل هذا الرجل، وشهد الشارع الذي يقيم فيه ازدحاما كبيرا من السكان.

ولفت رواد التواصل إلى أن هذا الشخص من أغنياء منطقة أوسيم بمحافظة الجيزة، وأنها ليست المرة الأولى التي يلقي فيها أموالا من شرفته، حيث قام بإلقائها مرتين في وقت سابق.

المصدر: اليوم السابع + RT