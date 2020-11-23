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مصر.. ياسمين صبري تنفذ وعدها لـ"سيدة المطر" (صور)

مجتمع

مصر.. ياسمين صبري تنفذ وعدها لـ
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نشرت الفنانة المصرية ياسمين صبري صور لقائها مع الحاجة نعمات عبد الحميد المعروفة إعلامية بـ"سيدة المطر".

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ونشرت ياسمين صبرى عبر حسابها بموقع انستغرام صورا من لقائها مع الحاجة نعمات، وعلقت قائلة: "الحاجة نعمات نورتني النهارده في البيت، شربنا الشاي مع بعض واتكلمنا في حاجات كتير.. ست صبورة ومكافحة.. ربنا يديها الصحة وطول العمر".

كانت ياسمين صبري قد تعهدت بالتكفل بكل احتياجات هذه السيدة فور نشر قصتها على مواقع التواصل الاجتماعي حيث التقطت لها صورة وهي تبيع الترمس بأحد شوارع الجيزة لحظة سقوط الأمطار التى لم تنمعها من مواصلة البيع كالمعتاد للحصول على المال الذي يعينها على الحياة.

المصدر: وسائل إعلام مصرية

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