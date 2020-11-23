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كولومبي محظوظ يجني 13 مليارا بعد مروره بصيدلية

مجتمع

كولومبي محظوظ يجني 13 مليارا بعد مروره بصيدلية
Reuters LG/PKP
بيزو كولومبي
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أفادت وسائل إعلام كولومبية بأن مواطنا من مدينة ميديلين فاز بـ13 مليار بيزو (3.5 مليون دولار) بعد أن اشترى ورقة يانصيب من صيدلية بالمدينة.

وقالت شركة Baloto التي تدير اليانصيب الذي يحمل نفس الاسم، إن هذه هي المرة الثانية في التاريخ التي يفوز فيها أحد سكان ميديلين بالجائزة الكبرى في السحب.

وتعود المرة الأولى التي فاز بها أحد المقيمين في المدينة بالجائزة إلى 8 سبتمبر 2018، وكانت قيمتها وقتها 26 مليار بيزو.

المصدر: "نوفوستي"

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