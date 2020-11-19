مصر.. والدة "سفاح الجيزة" تعلق على جرائم ابنها

كشفت مصادر مطلعة في مصر كواليس لقاء سفاح الجيزة قذافي فتحي المتهم بقتل 4 أشخاص، بوالدته في قسم شرطة الهرم.

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وقالت المصادر، إن اللقاء استغرق 20 دقيقة، حيث قالت الأم: "الست هي اللي ضحكت عليك هما وصاحبك.. هما اللى خلوك قتلتهم.. هما السبب في اللي انت فيه".

وأضافت المصادر، أن السفاح كان فى حالة ثبات وهدوء تام ورد على أمه قائلا: "محصلش حاجة متعيطيش.. متعيطش.. باقولك محصلش حاجة.. كانوا يستاهلوا".

وتابعت المصادر، أن فريق البحث الذي يتولى التحقيق أرسل لأسرة "السفاح" في منطقة بولاق الدكرور، وأخبرهم بأن المتهم ضبط بارتكاب سلسلة جرائم قتل، لكن لم يحضر أحد من أسرته غير والدته، وذلك بعد مرور أسبوع من إلقاء القبض عليه.

وشرحت المصادر، أن شقيقه وأمه غادرا محل إقامتهما، وأغلقا المنزل بعد تداول أخبار المتهم في المنطقة.

المصدر: الوطن