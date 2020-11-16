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فيديو يكشف عن المشاهد الأولى داخل شقة ارتكب فيها أغرب جريمة قتل في مصر

مجتمع

فيديو يكشف عن المشاهد الأولى داخل شقة ارتكب فيها أغرب جريمة قتل في مصر
Reuters
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رصدت وسائل إعلام مصرية المشاهد الأولى داخل شقة "سفاح الجيزة" مرتكب أغرب جريمة قتل في مصر.

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وظهر خلال الفيديو منزل المجرم في بولاق الدكرور، الذي تحول مع الوقت إلى مقبرة، حيث قتل سفاح الجيزة ضحاياه ودفنهم في الشقة التي يقيم فيها.

وقتل السفاح شقيقة زوجته ودفنها في عش الزوجية، وبعد عدة أشهر قتل زوجته نفسها ودفنها بجوار أختها، ثم قتل صديق عمره ودفنه بجوار زوجته وشقيقتها، ثم سافر إلى الإسكندرية.

وانتحل المتهم صفة صديقه الذي قتله وعاش باسمه، وأوهم فتاة أخرى بحبها، استولى على أموالها ثم قتلها ودفنها أيضا، وبعد خمس سنوات أُلقى القبض عليه في محاولة لسرقة آخر زوجاته السبعة، ولأنه كان منتحلا صفة صديقه الذي قتله قبل خمس سنوات، علمت أسرة الصديق المختفي أن شقيقهم مسجون بالإسكندرية في قضية سرقة.

وحين ذهبوا للقاء شقيقهم المختفي، فوجئوا بأنه ليس شقيقهم، بل صديقه الذي انتحل صفته، لتظهر تفاصيل الجريمة، وتكتَشف الجثث واحدة تلو الأخرى.

المصدر: اليوم السابع

 

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