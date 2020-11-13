مصر.. نشر صور مرتكب أغرب جرائم القتل في مصر خلال زواجه من إحدى ضحاياه

نشرت وسائل الإعلام المصرية صورة "سفاح الجيزة" مرتكب أغرب جرائم قتل في مصر خلال حفل زفافه بإحدى ضحاياه.

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وقالت صحيفة "اليوم السابع" المصرية إن المتهم تزوج الضحية باستخدام اسم وهوية مزيفين بمحافظة الإسكندرية، بعد هروبه من محافظة الجيزة، عقب قتله صديقه وزوجته، ودفنهما بمقبرتين ببولاق الدكرور.

وتزوج المتهم مرتين باستخدام اسمين مزورين، أحدهما باسم رضا، استخدمه فى الزواج من طبيبة صيدلانية، والاسم الثانى محمد مصطفى، استخدمه فى الزواج من فتاة احتال عليها وعلى أسرتها، واستولى على كمية كبيرة من المصوغات الذهبية الخاصة بهم وعلى مبلغ مالي.

وأجرى المتهم معاينة تصويرية للجريمة، حيث اصطحبته قوة أمنية إلى مسرح الجريمة، وشرح أمام جهات التحقيق كيفية ارتكابه الجريمتين، وحفر مقبرتين بأرضية الشقة، ودفن الجثتين.

وتواصل جهات التحقيق المختصة استجواب المتهم، ومواجهته بالأدلة والاتهامات المنسوبة إليه، خاصة بعد اكتشاف ارتكابه عدة جرائم أخرى بجانب القتل.

وظهرت مفاجآت جديدة في قضية سفاح الجيزة، أولها الاشتباه فى تورطه بالوقوف وراء اختفاء اثنين من السيدات، إحداهما شقيقة إحدى زوجاته، في ظروف غامضة منذ عدة سنوات، وجار التحقيق معه لبيان مدى تورطه في اختفائهما.

كما كشفت تحريات رجال المباحث أن المتهم تزوج من إحدى السيدات بمحافظة الإسكندرية، تعمل طبيبة، مستخدما الصفة المزيفة التي انتحلها، كما تزوج من سيدة أخرى وأنجب منها طفلا بذات الصفة المزيفة، وارتكب عدة جرائم خلال إقامته بمحافظة الإسكندرية، حتى تم القبض عليه لاتهامه بسرقة مصوغات ذهبية من زوجته.

المصدر: اليوم السابع