مصر.. النيابة تصدر قرارا بشأن المتهم بإجبار أمه على الزحف لإرضاء زوجته

أصدرت النيابة المصرية، قرارا عاجلا بإخلاء سبيل الشاب المتهم بإذلال والدته القعيدة وإجبارها على نزول السلم زحفا في منزل الأسرة.

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جاء ذلك بعدما، طالبت أم المتهم بالإفراج عن ابنها، وذلك بعد ساعات قليلة من ضبطه.

وقالت السيدة، في مقطع فيديو عبر مواقع التواصل الاجتماعي، إن الفيديو يعود تصويره لنحو عام مضى، حيث صورته ابنتها منى عقب خلافات بينها وبين ابنها "سعيد عبد الغني"، قبل أن تطالب بإطلاق سراحه.

وتداول رواد موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك" مقطع فيديو يظهر قسوة ابن على والدته حيث جعلها تزحف على سلم بيته وهي عاجزة عن الحركة ليرضي زوجته، وذلك داخل مركز أبو حماد بالشرقية.

المصدر: مصراوي