مصر.. فيديو لشاب يجبر والدته على الزحف يثير ضجة كبيرة والسلطات تتحرك

ألقت الأجهزة الأمنية المصرية القبض على شاب ظهر في مقطع فيديو تسبب في ضجة كبيرة، حيث أهان والدته المسنة.

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ومن جانبه، قال محمد كمال الدين الحجاجي، وكيل وزارة التضامن الاجتماعي بالشرقية، إنه فور علمه بتداول الفيديو، تم تشكيل لجنة من التدخل السريع لفحص فيديو واقعة إذلال شاب لوالدته القعيدة، وإجبارها على نزول السلم زحفا.

وأوضح وكيل الوزارة أن الواقعة منسوب حدوثها إلى مركز أبو حماد، واللجنة توجهت بعد دقائق من انتشار الفيديو للفحص وبيان مدى حدوثها داخل الشرقية من عدمها، وتم التوصل إلى السيدة وقامت الأجهزة الأمنية بالقبض على الشاب واصطحابه للشرطة.

كان عدد من رواد موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك" تداولوا مقطع فيديو يظهر مدى قسوة ابن على والدته وجعلها تزحف على سلالم بيته وهي عاجزة عن الحركة، ليرضي زوجته.

المصدر: وسائل إعلام مصرية