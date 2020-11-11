مصر.. زوج السيدة المغتصبة داخل مقبرة يروي للمحكمة تفاصيل الجريمة

روى زوج السيدة المغتصبة داخل إحدى مقابر الإسماعيلية في مصر تفاصيل الاعتداء على زوجته داخل ساحة محكمة جنايات الإسماعيلية.

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وتطرق الزوج أمام منصة القاضي لتفاصيل الجريمة يوم أمس الثلاثاء، خلال أولى جلسات محاكمة المتهمين بتهمة الاغتصاب والسرقة والاحتجاز والتهديد بالقتل: "أنا قولت لهم أقتلوني وبلاش مراتي، خلوها تمشي بس للأسف قالوا ليا لو مشيت هتبلغ الشرطة، إحنا هنعاشرها قدامك عشان تبقى عينك مكسورة".

وأكمل: "كنت عايز الأرض تنشق تبلعني، مراتي كانت بتصرخ وقطعوا هدومها وضربوها بإيد المطواة بس متعورتش، وبعد كده بدأ المتهم الرئيسي عبد الكريم في الاعتداء عليها، وكان واقف جنبه واحد ماسك سيف".

وقالت الزوجة: "اغتصبوني تحت تهديد السلاح وزوجي كان مقيدا من يديه وقدميه بحبل مصنوع من البلاستك، ويقف بجانبه أحد المتهمين وفي يديه سنجة".

وتابعت: "اللي حصل حاجة صعبة جدا، والمتهمين رفضوا يتركوني، والمتهم الرئيسي اغتصبني بعد ما ضربني، وكان فيه واحد جنبه في إيده سيف، وقالي إنهم هيقتلوا جوزي لو ما تجاوبتش معاه".

المصدر: وسائل إعلام مصرية