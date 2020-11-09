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مصر.. جريمة قتل فتاة في أسوان تثير ضجة كبيرة والمتهم يمثل الجريمة (صور)

مجتمع

مصر.. جريمة قتل فتاة في أسوان تثير ضجة كبيرة والمتهم يمثل الجريمة (صور)
Reuters
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شهدت منطقة الصداقة الجديدة شرق مدينة أسوان بصعيد مصر جريمة بشعة، حيث أقدم شاب في الـ30 من عمره على قتل فتاة عمرها 21 عاما، وإلقاء جثتها بمنطقة نائية.

مصر.. جريمة قتل فتاة في أسوان تثير ضجة كبيرة والمتهم يمثل الجريمة (صور)
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ومثل المتهم جريمته بمسرح الحادث الذي ألقى فيه جثة المجني عليها مستخدما توك توك يقوده شخص يدعى "م.م" 19 سنة، وذلك أمام جهات التحقيق وسط حراسة أمنية مشددة.

وتم ضبط المتهم مختبأ بمحافظة المنيا، واقتياده إلى محبسة بعد اعترافه بجريمته، وتحرير محضر بالواقعة وأخطرت النيابة لمباشرة التحقيق.

مصر.. جريمة قتل فتاة في أسوان تثير ضجة كبيرة والمتهم يمثل الجريمة (صور)الفتاة

المصدر: وسائل إعلام مصرية

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