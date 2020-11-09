مصر.. الإعدام لسيدة وعقوبة مشددة لزوجها بعد تنفيذهما جريمة هزت الرأي العام

قررت محكمة جنايات شمال القاهرة في مصر، إعدام ربة منزل لقتلها نجل زوجها، والمشدد 15 عاما للأب لاتهامه بمحاولة إخفاء الجريمة ودفن الجثة دون تصريح.

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وكشف قرار الإحالة الصادر من النيابة العامة عن قيام المتهمة بقتل المجني عليه الذي لم يتجاوز الثالثة من عمره، عمدا مع سبق الإصرار، وذلك لتبوله غير الإرادي، وتبين من التحقيقات أن المتهمة خنقت المجني عليه أثناء نومه حتى فارق الحياة.

وأضافت التحقيقات أن الأب دفن الطفل دون تصريح خوفا من افتضاح أمر زوجته، وعقب شعور أم المجني عليه بتغيب ابنها عن التواجد مع والده وزوجته أبلغت الشرطة، وبتحرير محضر بالواقعة والقبض عليهما، أقر المتهمان بالواقعة والتخلص من الطفل خوفا من القبض عليهما.

المصدر: الأهرام