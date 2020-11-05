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خنزير يقتل ويلتهم الرجل الذي رباه وأطعمه

مجتمع

خنزير يقتل ويلتهم الرجل الذي رباه وأطعمه
Globallookpress
صورة من الأرشيف
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قالت صحيفة "يوكاتان تايمز"، إن أحد الخنازير في مزرعة بمدينة سيوداد ديل كارمن بولاية كامبيتشي المكسيكية، قتل صاحبه والتهم جثته بعد ذلك.

وأضافت الصحيفة، أن أقارب الضحية واسمه هوغو، جاءوا لزيارته في مساء يوم 24 أكتوبر. لكنهم شاهدوا الرجل مرميا على الأرض في بركة من الدماء. كما لاحظوا أن خنزيرا يمضغ كتف ويد هوغو.

وعندما وصل مسعفو الصليب الأحمر إلى مكان الحادث، كان الأوان قد فات، بسبب فقدان هوغو للكثير من الدم، ومات قبل وقت طويل من وصول المساعدة الطبية.

ودل التحقيق، على أن الرجل قام بتربية الخنزير وحرص على تسمينه لكي يذبحه في وقت لاحق. وبحسب أقاربه، شرب هوغو قبل وفاته بقليل، كمية كبيرة من الكحول.

المصدر: لينتا رو

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