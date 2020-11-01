عراة وسكارى.. سهرة الأشباح في الكويت تدفع السلطات للتدخل العاجل (فيديو)

قبضت الأجهزة الأمنية في الكويت على عدد من الشباب والفتيات في أحد الشاليهات، أثناء احتفالهم بالهالوين الذي يصادف في عدة دول آخر يوم من شهر أكتوبر كل سنة.

وأفادت وسائل إعلام كويتية، بأنه تم ضبط المحتفلين متلبسين في سهرة أطلقوا عليها اسم "سهرة الأشباح"، حيث كانوا عراة وسكارى.

وتمت إحالتهم إلى الجهات المختصة بتهمة "إقامة سهرة ماجنة والترويج للفاحشة عبر مواقع التواصل الاجتماعي".

وزارة الداخلية تداهم شالية احتفل رواده بـ #الهالوين وروجوا لممارسة الفاحشة عبر «السوشال ميديا»



حيث قامت بضبطهم واحالتهم لجهة الاختصاص | #أوّل_نيوز#Halloweenpic.twitter.com/PJUmJ7hEhy — #أوّل نيوز (@Awwalkwt) October 31, 2020

وشهدت الكويت خلال السنوات القليلة الماضية بعض الاحتفالات بعيد الهالوين، في بعض المقاهي والأوكار المجهولة.

لكن تم إيقاف الحفلات وإحالة المشاركين فيها إلى الجهات المختصة، لاتخاذ الإجراءات اللازمة بحقهم بتهمة إقامة حفلات غير قانونية.

تزامناً مع الاحتفال بعيد الهلع «#الهالوين».



● ضبط مجموعة من الشباب والفتيات بعد إقامتهم لسهرة هالووين «سهرة الأشباح» في إحدى الشاليهات ! pic.twitter.com/whg5A2KXDR — مفتش الكويت (@MOOFTSH) October 31, 2020

ضبط مجموعة شباب وفتيات أقاموا سهرة ماجنة في شاليه بعد مداهمتهم متلبسين بملابس ترمز لـ«عبدة الشيطان» pic.twitter.com/ZycRrD1TVk — خبر عاجل (@Breakingkw) October 31, 2020

المصدر: وكالات