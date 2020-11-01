عراة وسكارى.. سهرة الأشباح في الكويت تدفع السلطات للتدخل العاجل (فيديو)
قبضت الأجهزة الأمنية في الكويت على عدد من الشباب والفتيات في أحد الشاليهات، أثناء احتفالهم بالهالوين الذي يصادف في عدة دول آخر يوم من شهر أكتوبر كل سنة.
وأفادت وسائل إعلام كويتية، بأنه تم ضبط المحتفلين متلبسين في سهرة أطلقوا عليها اسم "سهرة الأشباح"، حيث كانوا عراة وسكارى.
وتمت إحالتهم إلى الجهات المختصة بتهمة "إقامة سهرة ماجنة والترويج للفاحشة عبر مواقع التواصل الاجتماعي".
وزارة الداخلية تداهم شالية احتفل رواده بـ #الهالوين وروجوا لممارسة الفاحشة عبر «السوشال ميديا»— #أوّل نيوز (@Awwalkwt) October 31, 2020
حيث قامت بضبطهم واحالتهم لجهة الاختصاص | #أوّل_نيوز#Halloweenpic.twitter.com/PJUmJ7hEhy
وشهدت الكويت خلال السنوات القليلة الماضية بعض الاحتفالات بعيد الهالوين، في بعض المقاهي والأوكار المجهولة.
لكن تم إيقاف الحفلات وإحالة المشاركين فيها إلى الجهات المختصة، لاتخاذ الإجراءات اللازمة بحقهم بتهمة إقامة حفلات غير قانونية.
تزامناً مع الاحتفال بعيد الهلع «#الهالوين».— مفتش الكويت (@MOOFTSH) October 31, 2020
● ضبط مجموعة من الشباب والفتيات بعد إقامتهم لسهرة هالووين «سهرة الأشباح» في إحدى الشاليهات ! pic.twitter.com/whg5A2KXDR
ضبط مجموعة شباب وفتيات أقاموا سهرة ماجنة في شاليه بعد مداهمتهم متلبسين بملابس ترمز لـ«عبدة الشيطان» pic.twitter.com/ZycRrD1TVk— خبر عاجل (@Breakingkw) October 31, 2020
#عاجل / #وزارة_الداخلية— شبكة البرلماني🇰🇼 (@parliamentary0) October 31, 2020
•تداهم شاليه احتفل رواده بـ #الهالوين
•وروجوا للفاحشة عبر وسائل التواصل
•أقاموا سهرة ماجنة في مداهمتهم متلبسين
•تم ضبطهم وجاري احالتهم لجهة الاختصاص#Halloween#الهالوين_بالشهيد#الكويت#مجلس_الأمة#ماكرون#مقاطعه_المنتجات_الفرنسيه4pic.twitter.com/yS4n5Eu4Vh
المصدر: وكالات