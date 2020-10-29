مصر.. يقتل زوجته بسبب الشك في سلوكها ويحاول خنق طفلهما الصغير في الإسكندرية

شهدت منطقة باكوس في الإسكندرية بمصر جريمة مروعة، وذلك بعدما أقدم زوج على قتل زوجته طعنا بالسكين، كما حاول قتل طفله الصغير خنقا، وأبلغ الشرطة بجريمته.

تلقت الأجهزة الأمنية بلاغا، يفيد بقيام مواطن عاطل عن العمل "الزوج"، بقتل زوجته داخل محل سكنهما مستخدما سكينا، إذ وجه لها عدة طعنات بالصدر والظهر حتى فارقت الحياة، كما أقدم على محاولة خنق ابنه الصغير، لكن محاولته لم تنجح، وتم نقل الطفل إلى المستشفى لتلقى الرعاية والعلاج.

وعثر على جثة الزوجة ملقاة على سرير غرفتها، وغارقه في دمائها، وإصابة الطفل الصغير بعدة كدمات بالرقبة والصدر إثر محاولة فاشلة لخنقه.

وتم ضبط الزوج الذي اعترف بقتل زوجته بسبب شكه في سلوكها، وجرى نقل الجثة إلى الطب العدلي في كوم الدكة بوسط الإسكندرية.

ناصر حاتم القاهرة