مصر.. شاب يقتل أمه بطريقة مروعة

ألقت الإدارة العامة لمباحث الجيزة في مصر، القبض على المتهم بقتل والدته، بسكب زيت مغلي عليها، وحررت محضرا بالواقعة، وباشرت النيابة التحقيق.

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ووفقا لوسائل إعلام مصرية، فقد تلقى قسم شرطة الهرم، بلاغا يفيد بـ"العثور على جثة ربة منزل داخل شقتها، انتقل رجال المباحث إلى محل الواقعة، وتبين من خلال المعاينة والتحريات، أن المجنى عليها مصابة بعدة حروق، نتيجة سكب زيت مغلي على جسدها".

وكشفت تحريات رجال المباحث أن ابن الضحية وراء ارتكاب الواقعة، وتمكن رجال المباحث من ضبطه، وحرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة التحقيق.

المصدر: وسائل إعلام مصرية