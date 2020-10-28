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عراك جماعي على متن طائرة (بالفيديو)

مجتمع

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تداولت شبكة الإنترنت فيديو لعراك جماعي بالأيدي وقع على متن طائرة هبطت في بورتوريكو وسجله أحد الركاب.

ونقلت صحيفة "نيويورك بوست" الأمريكية أن العراك اندلع بعد أن شرع عدد من الركاب في إلقاء شتائم عنصرية ومهينة للمثليين على ثلاث سائحات من أصول إفريقية.

وأظهر الفيديو أن إحداهن انهالت على راكب بالضرب بحضور رجال الشرطة، ثم وقعت على المقعد.

ودخل بعد ذلك ركاب آخرون في المشاجرة التي دامت دقائق عدة، قبل أن يتسنى لموظفي شركة Spirit Airlines للطيران إنهائها.

وبعد وقت معين، نجح عناصر الأمن في إخراج مثيرة العراك واسمها فيرونيكا باين، التي قضت ليلة في سجن.

المصدر: Lenta.Ru

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