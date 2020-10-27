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الإمارات.. عرس عند آل نهيان والتهنئة عن طريق الاتصال المرئي

مجتمع

الإمارات.. عرس عند آل نهيان والتهنئة عن طريق الاتصال المرئي
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تهنئة العروسين عبر تقنية الفيديو المرئي في الإمارات
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هنأ حكام الإمارات وقادتها الشيخ محمد بن سلطان بن خليفة آل نهيان بمناسبة زفافه إلى كريمة الشيخ طحنون بن زايد آل نهيان، وذلك خلال اتصال مرئي مشترك.

 ونشر كل من ولي عهد أبو ظبي الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، وحاكم دبي محمد بن راشد آل مكتوم تغريدات تضمنت صورا لأجواء هذه المناسبة السعيدة التي تزامنت مع إجراءات احترازية فرضها فيروس كورونا. 

وحثا بهذه المناسبة الجميع إلى الاقتداء بمثل هذا العرس وغيره من الأعراس والمناسبات الاجتماعية في الظروف الجديدة التي تعيشها البلاد والعالم.

المصدر: "وام"

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