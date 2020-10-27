الإمارات.. عرس عند آل نهيان والتهنئة عن طريق الاتصال المرئي

هنأ حكام الإمارات وقادتها الشيخ محمد بن سلطان بن خليفة آل نهيان بمناسبة زفافه إلى كريمة الشيخ طحنون بن زايد آل نهيان، وذلك خلال اتصال مرئي مشترك.

ونشر كل من ولي عهد أبو ظبي الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، وحاكم دبي محمد بن راشد آل مكتوم تغريدات تضمنت صورا لأجواء هذه المناسبة السعيدة التي تزامنت مع إجراءات احترازية فرضها فيروس كورونا.

وحثا بهذه المناسبة الجميع إلى الاقتداء بمثل هذا العرس وغيره من الأعراس والمناسبات الاجتماعية في الظروف الجديدة التي تعيشها البلاد والعالم.

أبارك لابني الشيخ محمد بن سلطان بن خليفة وابنتي الشيخة فاطمة بنت طحنون بن زايد زواجهما الميمون وأتمنى لهما حياة سعيدة ..سررت بالتواصل المرئي بهذه المناسبة الطيبة مع أهل العروسين.. وأسأل الله تعالى أن يبارك للجميع بالخير والفرح والسرور. pic.twitter.com/vXBlTgfron — محمد بن زايد (@MohamedBinZayed) October 27, 2020

#محمد_بن_راشد: أثناء مشاركتي المرئية في عرس آل نهيان.. أبارك للشيخ طحنون بن زايد والشيخ سلطان بن خليفة.. أدام الله أفراحهم.. وبارك لهم في أبنائهم.. وأدام الخير والسعادة على شعب الإمارات.#برق_الإماراتpic.twitter.com/FUO5uAAcGj — برق الإمارات (@UAE_BARQ) October 27, 2020

المصدر: "وام"