 
مباشر

رئيس دولة الإمارات وشيوخها في جولة لغابة محمية "غناظة" - فيديو

أخبار العالم العربي

رئيس دولة الإمارات وشيوخها في جولة لغابة محمية
twitter.com/
رئيس دولة الإمارات ومسؤولييها في جولة بغابة "غناظة" بالإمارات
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/nb4j

قام رئيس دولة الإمارات الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، بجولة في غابة محمية "غناظة"، يرافقه ولي عهد أبوظبي محمد بن زايد آل نهيان وعدد من المسؤولين في الدولة وشيوخ البلاد.

وأطلع الشيخ خليفة على أعمال التطوير التي تشهدها المحمية، مشيدا بالجهود المبذولة للحفاظ على البيئة والموارد الطبيعية من الهدر والاستهلاك المفرط وبما بما حققته الدولة في مجال حماية الحياة الفطرية بشكل عام.

وأعرب عن سعادته بالجهود المبذولة من قبل إدارات الدولة التي أنشأت العديد من المحميات الطبيعية للحفاظ على الأنظمة الإيكولوجية والمعالم الجغرافية المتميزة.

وأكد آل نهيان على أهمية تعزيز الوعي البيئي لدى الأجيال القادمة والحفاظ على الموائل الطبيعية وحماية النظم الايكولوجية واعتبارها جزءا من الثقافة الحياتية اليومية.

المصدر: الإمارات اليوم

العناوين

الأكثر قراءة

الأزمة اليمنية
 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2020 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا

من الإمبراطورية إلى الجحيم