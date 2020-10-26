السعودية.. ضبط آلاف الرتب والأنواط العسكرية المخالفة

ضبطت اللجنة الأمنية لمتابعة محال تفصيل الملابس العسكرية في إمارة منطقة الرياض بالسعودية، 60 بدلة عسكرية في محل خياطة غير مرخص، و4 آلاف قطعة من الرتب والأنواط العسكرية المخالفة.

وأشارت اللجنة الأمنية، إلى أن العملية جاءت خلال جولة تفتيشية قامت بها مساء الاثنين في الرياض.

اللجنة الأمنية بـ #الرياض تضبط 40 ألف قطعة من الرتب العسكرية المخالفة.https://t.co/TlahaAGhOGpic.twitter.com/yJYKRgvEbj — صحيفة سبق الإلكترونية (@sabqorg) October 26, 2020

وتمت مصادرة المضبوطات، واتخاذ الإجراءات اللازمة حيالها.

المصدر: "سبق"