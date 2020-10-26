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السعودية.. ضبط آلاف الرتب والأنواط العسكرية المخالفة

مجتمع

السعودية.. ضبط آلاف الرتب والأنواط العسكرية المخالفة
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الرتب العسكرية المزورة
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ضبطت اللجنة الأمنية لمتابعة محال تفصيل الملابس العسكرية في إمارة منطقة الرياض بالسعودية، 60 بدلة عسكرية في محل خياطة غير مرخص، و4 آلاف قطعة من الرتب والأنواط العسكرية المخالفة.

وأشارت اللجنة الأمنية، إلى أن العملية جاءت خلال جولة تفتيشية قامت بها مساء الاثنين في الرياض.

وتمت مصادرة المضبوطات، واتخاذ الإجراءات اللازمة حيالها.

المصدر: "سبق"

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