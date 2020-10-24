مدون روسي يحرق سيارته المرسيدس بقيمة 13 مليون روبل

أحرق المدون الروسي ميخائيل ليتفين، سيارته المرسيدس GT63، بقيمة 13 مليون روبل ( أكثر من 170 ألف دولار)، ونشر فيديو بذلك على قناته على موقع "يوتيوب".

وفي اللقطات، ظهر المدون وهو يقود سيارته في حقل. بعد ذلك قام بإخراج عبوة بنزين من صندوق السيارة وسكبه على السيارة. ثم ابتعد عنها إلى مسافة آمنة وأشعل الوقود.

وقال معلقا خلال ذلك: "في رأيي، الفكرة - النار! هذا كل شيء".

وكما قال ليتفين، فقد اشترى هذه السيارة في مايو 2019. بعد مرور بعض الوقت، بدأت الأعطال تظهر في المرسيدس باستمرار، وهو ما أثار الخلاف بينه وبين وكيل بيع السيارات.

ولم يحدد ليتفين، في الفيديو سبب تصرفه الغريب هذا.

المصدر: نوفوستي