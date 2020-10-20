في سعي لتحطيم أرقام غينيس.. دبي تطلق أكبر نافورة في العالم

أعلنت "نخيل مولز" في الإمارات، الثلاثاء، أنها انتهت من استكمال المرحلة الأخيرة من الاستعدادات للافتتاح الكبير لـ"نافورة النخلة" تحت شعار "بلوغ السحاب"، والمزمع بعد غد الخميس.

وأشارت في بيان على موقعها، أنه من المتوقع أن يشهد الاحتفال تحطيما للرقم القياسي وفقا لموسوعة غينيس للأرقام القياسية، كأكبر نافورة من نوعها في العالم.

وستبدأ الاحتفالات، عند الرابعة عصرا بالتوقيت المحلي، بعروض ترفيهية حية بما في ذلك وصلات موسيقية وعروض الرقص وفناني الأداء وعروض الألعاب النارية الساحرة حتى منتصف الليل، في حين تستضيف بعض المطاعم في المجمع الزوار حتى الساعة الثالثة فجرا.

وتتميز النافورة التي تمتد على مساحة 14 ألف قدم مربعة من مياه البحر بـ"مضخة عملاقة" تقذف المياه إلى ارتفاع 105 أمتار وتشع بأنوار 3 آلاف مصباح.

وستقدم "نافورة النخلة" 20 عرضا مفصلا مع 5 عروض مختلفة تعرض يوميا بين غروب الشمس ومنتصف الليل (من 7 مساء وحتى 12 بعد منتصف الليل)، في حين تتمايل أعمدة المياه على أنغام مجموعة من الأغاني المشهورة بما في ذلك الخليجية والبوب والكلاسيكية والعالمية وغيرها المزيد، ويستمر كل عرض لمدة 3 دقائق، وتتم تأدية العرض كل 30 دقيقة.

المصدر: وكالات إماراتية