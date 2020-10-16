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لحظات ما قبل اغتصاب زوجة تاجر في المقابر بمصر.. والكشف عن صورة المتهم

مجتمع

لحظات ما قبل اغتصاب زوجة تاجر في المقابر بمصر.. والكشف عن صورة المتهم
Reuters
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نشرت وسائل الإعلام المصرية صورا للحظات ما قبل اغتصاب زوجة تاجر في مقابر الإسماعيلية في مصر، حيث رصدت كاميرات المراقبة هذه الجريمة.

لحظات ما قبل اغتصاب زوجة تاجر في المقابر بمصر.. والكشف عن صورة المتهم
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ورصدت وسائل الإعلام المصرية رحلة بحث الزوج والزوجة عن المركبة التي يعملان عليها بعد سرقتها من قبل المتهمين.

وكانت مدينة الإسماعيلية في مصر قد شهدت جريمة بشعة، حيث أقدم مسجل خطر بمعاونة 3 من أصدقائه باغتصاب سيدة داخل المقابر أمام زوجها تحت تهديد السلاح.

لحظات ما قبل اغتصاب زوجة تاجر في المقابر بمصر.. والكشف عن صورة المتهم

وتمكنت الأجهزة الأمنية من ضبط المتهمين وقررت النيابة العامة حبسهم على ذمة التحقيقات، حيث توصلت تحريات فريق البحث إلى أن المجنى عليها (25 عاما) وزوجها (27 عاما) يعملان فى تجارة الكرتون والمخلفات عن طريق تجميعها، وأنه يوم الواقعة دخل الزوج وزوجته إلى مقابر الإسماعيلية للبحث عن تروسيكل ملك الزوج الذي اختفى فجأة أثناء عملهما في تجميع المخلفات والكرتون، وأثناء بحثهما عن التروسيكل داخل المقابر فوجئوا بـ4 أشخاص يشهرون الأسلحة البيضاء في وجههما.

لحظات ما قبل اغتصاب زوجة تاجر في المقابر بمصر.. والكشف عن صورة المتهمالمتهم

وقام 3 منهم بشل حركة الزوج والتعدى عليه، بينما قام المتهم الرابع باغتصاب الزوجة أمام زوجها داخل إحدى المقابر بمقابر الإسماعيلية تحت تهديد السلاح الأبيض.

المصدر: اليوم السابع

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