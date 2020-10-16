محكمة أمريكية تدين أما بقتل طفليها ورميهما في أكياس للقمامة

دانت هيئة محلفين والدة من ولاية كارولينا الجنوبية الأمريكية، بإلقاء اثنين من أطفالها في أكياس قمامة بعد ولادتهما بفارق 13 شهرا.

تواجه الأم أليسا دايفولت، بعد إدانتها بتهمتي قتل، عقوبة السجن لمدة 20 عاما، دون الإفراج المشروط عن كل جريمة.

وقال المدعون العامون إن دايفولت (32 عاما)، وهي أم لطفلين آخرين، أخفت حالات حملها في عامي 2017 و2018 عن الجميع، بما في ذلك صديقها ووالدتها، وأنجبت في منزلها في نورث ميرتل بيتش وحدها، ثم وضعت الطفلين حديثي الولادة في أكياس القمامة وألقت بهما بعيدا.

وقالت السلطات أنها لا تملك دليلا على أن الأم هي من قامت بخنق طفليها.

ودايفلوت، أخبرت الشرطة في مقابلات مسجلة أن ابنتها ولدت والحبل السري ملفوف حول رقبتها وتوفيت في نوفمبر 2017. أما بالنسبة الى الولادة الثانية فكانت لابنها في ديسمبر 2018، وقالت إنها غابت عن الوعي بعد ولادته لمدة 15 دقيقة وبعد أن استفاقت وجدته ميتا. وفي المرتين قالت أنها أصيبت بالذعر وألقت الجثتين بعيدا.

إلا أن أخصائيا في علم الجريمة أكد أنه وجد في كيس القمامة براز للأطفال مما يؤكد أن الرضيع كان على قيد الحياة عندما تم إغلاق الكيس وقطعت عنه إمدادات الأكسجين ببطء.

المصدر: "الإندبندنت"