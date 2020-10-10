مراهق جزائري يضحي بحياته لإنقاذ أمه

لقي مراهق يبلغ من العمر 18 سنة مصرعه وهو يحاول إنقاذ والدته من صعقة كهربائية، في ولاية البليدة جنوب غرب الجزائر العاصمة.

وحسب الخبر الذي نشرته المنظمة الوطنية لحماية الطفولة، فقد أنقذ الشاب المدعو صالح صافي والدته من الموت بصعقة كهربائية.

وتعرضت والدة الشاب المتوفى إلى صعقة كهربائية من أعمدة الكهرباء الموجودة أمام المنزل، فأسرع لينقذها ونجح في إبعادها عن الخطر، لتتحول الصدمة الكهربائية إلى جسده، ما أدى إلى مصرعه في عين المكان.

المصدر: مواقع إخبارية جزائرية