إعلامية عربية شهيرة تكشف سبب طلاقها: نقل إليّ مرضا جنسيا خطيرا

قالت الإعلامية الكويتية روان بن حسين، إن السبب الحقيقي لانفصالها عن زوجها يوسف المقريف، يعود إلى خيانته لها وإصابتها بمرض جنسي نقله إليها.

وتم طلاق روان من زوجها بعد شهور قليلة من ولادة ابنتهما بيلالونا بعد أن اكتشفت علاقات يوسف المتعددة وخيانته لها، وذلك إثر إصابتها بفيروس جنسي هو "HPV16" انتقل إليها من زوجها بسبب علاقاته المشبوهة.

وأكدت أنها يتم علاجها من هذا المرض منذ شهرين، وتعرضت مؤخرا لكسر في قدمها وكانت تستخدم الكرسي المتحرك لمدة ثلاثة أسابيع، لكنها الآن تخضع للعلاج الطبيعي وتتمنى أن تعود سريعا لحياتها الطبيعية من جديد.

المصدر: وكالات