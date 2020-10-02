مصر.. تقرير للطب الشرعي يكشف تفاصيل صادمة في جريمة قتل مهندس مصري

كشف تقرير الطب الشرعي عقب تشريح جثة مهندس عثر عليه مقتولا داخل شقته بمدينة السادس من أكتوبر في مصر عن تفاصيل صادمة.

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وتبين أن المجني عليه تلقى 17 طعنة في منطقة الصدر، و4 طعنات في الوجه من الجهة اليمنى، واثنتان من اليسرى.

ورجحت التحريات الأولية لضباط إدارة البحث الجنائي بالجيزة ارتكاب الحادث بدافع السرقة لاسيما وجود بعثرة في محتويات الشقة.

وكشفت المعاينة الأولية أن الجثة لمهندس بها طعنات متفرقة بالجسم، وأنه يقيم بمفرده، حيث يتم التحقيق في القضية لسرعة ضبط الجاني.

المصدر: وسائل إعلام مصرية